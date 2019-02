Castración química y prisión perpetua, ¿son la solución?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 24 de enero los señores asambleístas Roberto Gómez A., Héctor Yépez M., Silvia Vera C., y Pedro Curichumbi Y. presentaron a la Presidenta de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio al Código Orgánico Integral Penal, donde pretenden incluir las penas de prisión perpetua y castración química en casos de violación.

En virtud de lo antes expuesto, me permito indicarle a los señores asambleístas que han errado tangencialmente en su propuesta, por cuanto de manera científica, hasta la fecha, no se ha demostrado que la prisión perpetua sirva como medio disuasorio de cometimiento de delitos, igual sucede con la pena capital; los países que han optado por aplicar dichas sanciones lo pueden corroborar. La anterior afirmación es aplicable para la castración química. Estudios científicos adversos a la propuesta de los asambleístas abundan en internet.

Sería entonces adecuado por parte de los asambleístas proponentes, que difundan por medios de comunicación o redes sociales los informes científicos que sirven de fundamento esencial para su propuesta de proyecto de ley, toda vez que de otra manera, entraríamos a lo que en dogmática penal se conoce como “Populismo penal”, buscando aplicar por iniciativa de políticos, medidas radicales, a costa de reducir garantías constitucionales.

Por otro lado, olvidan los proponentes que existe la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución como norma suprema, y si quisieran implementar en nuestro ordenamiento jurídico la castración química y prisión perpetua, evidentemente la vía adecuada no sería mediante un Proyecto Reformatorio de Ley Orgánica.

Deberían buscar soluciones específicas para lograr la prevención de delitos sexuales y no la priorización de sanciones o castigos que no son la respuesta en esta problemática social que todos los ciudadanos rechazamos.