El víacrucis de la universidad

Debido a que mi hijo está en tercero de bachillerato he podido evidenciar un grave problema como es el acceso a la educación superior, el primer paso es la prueba ser bachiller la cual es el único camino para quienes desean ingresar a la universidad pública y pegar un “súper puntaje” para tener la opción de una “buena carrera” y que sea en la ciudad de residencia, caso contrario puede obtener un cupo en una ciudad lejana a su círculo familiar. Tan presionante que en una prueba se defina el futuro profesional de miles de jóvenes.



He investigado el acceso a varias universidades privadas las cuales tienen precios tan exagerados, creo que para la mayoría de ciudadanos, donde se llega a pagar seis mil dólares por un semestre, personalmente es impagable para mi, todas tienen sus procesos de ingresos, sus pruebas, sus admisiones y el problema es el pago, una vez admitido algunas dan una semana de plazo para cancelar la “colegiatura y matrícula”, inclusive algunas lo exigen meses antes del inicio del semestre, he sentido pena porque hay tantos jóvenes valiosos que se esfuerzan y su futuro profesional se trunca por este sistema, pena por que abusan de la necesidad de educación y nadie regula los precios en la universidad privada, hay universidades que si dan becas, asistencia financiera pero siempre limitante, inclusive las becas no otorgan desde un inicio sino desde un segundo o tercer semestre. Hay crédito educativo que lo otorga una institución financiera del gobierno de hasta veinte mil dólares con garante y valores superiores a veinte m

il dólares con hipoteca, con veinte mil se podría cancelar tres semestres y medio en la carrera de medicina de un universidad privada, ¿ y la diferencia para continuar con los estudios de donde se financia?



Espero que exista alguien lo suficientemente capaz de cambiar este pésimo sistema de ingreso a universidades que nos dejó el gobierno anterior.



Paola Aguirre Jiménez