Otra vez el Seguro Social

EL COMERCIO del 11 y 13 de enero, como para iniciar bien el 2021, nos trae preocupantes noticias para los afiliados y pensionistas del IESS; dice que USD 697 millones se desinvertirán para cubrir pensiones del 2021 y en la publicación del 13, en cambio señala que desinvertirán 517 millones para cubrir las atenciones de salud. Esto quiere decir, en otras palabras, que el IESS utilizarán USD 1.214 millones de los ahorros para afrontar los déficits de los seguros de pensiones y salud en el próximo año, transacciones que ponen en serio peligro la continuación de estos beneficios.

No es posible que el IESS cubra las necesidades de salud a la mitad de la población del país (EL COMERCIO del 13 de enero), cuando es responsabilidad del gobierno este servicio; tampoco es admisible que los hijos de los afiliados de 6 a 18 años sean beneficiarios de este servicio sin aportar ni un solo centavo y representan el 30 % de la población cubierta con este seguro. Pero lo más grave es que el Gobierno no ha hecho nada para dar una solución duradera al problema de iliquidez del IESS. Señor Presidente, ya se va, deje un buen recuerdo de su gestión por la seguridad social; tome las siguientes acciones:



Nombre como su representante al Directorio a un profesional que conozca de finanzas, inversiones, de gestión pública; que busque nuevas fuentes de inversión en el sector privado. Deje al próximo gobierno un proyecto de la nueva ley de seguridad social, que garantice la autonomía del IESS y la independencia en el manejo de fondos. Por lo menos determine el verdadero saldo de la deuda del Estado con el IESS. No necesita modificar la ley para tomar acciones inmediatas, como el financiamiento del servicio de salud para los hijos menores, con un incremento de las aportaciones a los padres que deseen que sus hijos gocen de este beneficio; incluir en el presupuesto del 2021 el pago del 40% que es el aporte del gobierno a la seguridad. Gracias, señor Presidente.