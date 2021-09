El verdadero rostro de la epidemia de la corrupción durante la covid-19

Liliana Evelin Cando Inga

Epidemia que no dio aviso alguno para ser parte de nuestras vidas. El 17 de noviembre de 2019 se reportó el primer caso en el mundo del nuevo coronavirus en una persona de 55 años de Wuhan, la capital de China. La propagación de la enfermedad se esparció por todo el planeta y provocó tanto pérdidas humanas como económicas.

La epidemia de la covid-19 con el transcurso de los días fue declara por la OMS como una emergencia de salud pública y de preocupación internacional. Cada gobierno planteó estrategias y un plan de emergencia para evitar el contagio masivo del virus, se tomaron varias medidas entre estas establecer la cuarentena, cierre de negocios, incluso se emitieron fondos financieros para cubrir la emergencia, gastos que fueron destinados principalmente a alimentación y salud.

Se ha evidenciado la manera en que las personas que creen tener el poder han sacado provecho de estas situaciones, un claro ejemplo de esto fue los sobreprecios en los productos de primera necesidad, y en los insumos médicos.

A mediados de febrero del 2020, lo que parecía el comienzo de un nuevo año se fue convirtiendo en una película de terror, con el pasar de los días pasamos de lo que era un cuento para niños a vivir una cruda realidad, lo que marcaba el inicio, no solo de una nueva epidemia sino también de estructuras sociales que se iban aprovechando de esta situación. El Ecuador no estaba preparado para enfrentar esta epidemia, mucho menos contaba con los equipos necesarios para poder combatir este virus, a raíz de esto no se hicieron esperar las autoridades de las diferentes instituciones que querían evitar el contagio, ofreciendo su ayuda en adquirir los insumos y kits de alimentos necesarios para los sectores más vulnerables, pero ¿qué es lo que realmente buscaban estas personas?, ¿ayudar o perjudicar al pueblo?