A pesar de que los seres humanos hemos vuelto cotidiano, y un poco más nuestro al ambiente virtual, no podemos afirmar que logramos reemplazar el contacto afectivo con los otros. Y una muestra de aquella afirmación la hemos vivido de maneras diferentes alumnos y maestros.

Te veo a través de la pantalla, si es en zoom, en un recuadro pequeño perdido entre tantos más. He olvidado el aspecto cotidiano de las aulas de clases, el contacto humano más allá del que recibo de los que viven conmigo, el “recorrido” de buses diarios desde mi casa hasta la universidad, en fin, he olvidado.



¿Y ahora?, hay días en los que la señal de internet se sumerge en un vaivén, en los que los pequeños recuadros son reemplazados por un recuadro con la frase de baja señal o conexión inestable. En los que simplemente escucho una voz entrecortada que no entiendo, para luego transformarse en una pantalla en negro.