Vacunas y segunda dosis

Me he permitido mandar algunas cartas a EL COMERCIO en relación a este tema, pero de mi experiencia, aunque agilitaron la atención en los Centros de Vacunación, sigue igual o peor la programación para la 2ª dosis, ya que con la 1ª dosis no entregaron ningún certificado e informaron que “le han de avisar, igual que con la 1ª”.

Lo cierto es que llegó solo el aviso de que fui vacunado y sugerían en este aviso que, si no se abre el Certificado en el celular, debe hacerlo en otro aparato. Se imaginan cuantos miles de personas no podrían abrir y ver el certificado, ya que en mi caso, tuve que solicitar a 3 personas, que me ayuden y a la final una de ellas lo consiguió. Por otro lado, hasta ahora no se puede saber qué pasa con la 2ª dosis, ni el lugar (supongo el mismo anterior), ni la hora, ni requisitos para acceder. No dan ningún aviso y el teléfono del MSP es un desastre, puede pasar toda la mañana o tarde, con todas las extensiones que le contestan, y solo se escucha propaganda del Plan “Toda una Vida”, o indicaciones que no vienen al caso y que son una letanía, como para mujeres embarazadas, etc., pero nada sobre el Plan de Vacunación, sino otras propagandas del cuidado y promociones del MSP. Total, una desgracia. Y se cumple la fecha para mi 2ª dosis. ¿Qué hacer? ¿Se imaginan las decenas de miles de personas que deben estar igual que en mi caso? Y así sigue el gobierno promocionando que vacunaran a 50 000 personas/día. El Vicepresidente entrante, debe considerar todos estos casos para corregirlos. Y por último, ¿quién garantiza que le pongan la 2ª dosis de la misma marca que la 1°? Con semejante desorganización, ¿habrán previsto que si tienen por ejemplo 200 000 vacunas de Pfizer solo tenían que vacunar a 100 000 personas, para así garantizar que tendrán la 2ª dosis con la misma Pfizer?