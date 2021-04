Vacunas MSP: mal informado señor Presidente

Luego de escuchar en los noticieros del 6/04 al Presidente Moreno informar que el proceso de vacunación se desarrollaba con regularidad, mi experiencia dice lo contrario. Fui avisado que tenía que vacunarme en el Centro Bicentenario el 31/03, pero el 1 de Abril cambiaron al Colegio L. N. Dillon a las 15:00. Ingresé luego de 1 hora y en el Colegio había una cola que bordeaba la cancha de futbol y seguía hasta unas carpas donde se tomaban los “signos vitales”, previo a la vacunación.

Toda la cola de ancianos venían con sillas de rueda, andadores, bastones, luego de haber permanecido hasta 5 horas en pleno sol, muchos de ellos que no podían ya mantenerse en pié. A las 15:30, recién ingresaban al área de signos vitales, los que tenían turnos de las 11:40; de las 11:45, y en mi caso ingresé a las 18:15. Allí me preguntan: ¿donde está el papelito del registro? Nadie nos había informado que debían habernos entregado dicho registro en una cancha cerrada de basket, ubicada en el ingreso al Colegio. Al fin pude tenerla en 15 minutos. Cuando me tomaron la presión, tenía por encima de la exigida, al igual que cantidad de personas, a las que nos dijeron teníamos que esperar para que nos tomen otra vez hasta que se normalice, lo cual lucía difícil debido al trajín y la preocupación de que tal vez no podíamos ser vacunados. Al confirmar la presión alta por segunda vez, la que hacía

de jefa de enfermeras nos indicó que teníamos que hacer el mismo proceso, igual al de la primera vez, para conseguir otra oportunidad. Se me ocurrió preguntar en la cancha de basket por alguna autoridad y me contactaron con una Dra. lo más racional. Me tomaran otra vez la presión y al constatar que tenía solo unos 5 puntos por encima de los 150, ordenó que me vacunen y fue lo único de bueno en todo este periplo. Me apena pensar como el resto de personas de la tercera edad, seguro tuvieron que reiniciar todo el proceso para conseguir una nueva fecha para vacunarse.



En noticias del 6/04 se informó que en la vacunación de la tercera edad, igual había sucedido en Guayaquil, con demoras de 5 – 6 horas; y que en un recinto rural, con personas que tuvieron que viajar hasta más de medio día, y cuando llegaron al sitio de vacunación, no había las vacunas. Por todo esto, le han informado mal, señor Presidente.