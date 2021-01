La otra vacuna

En las últimas horas el Ecuador ha estado muy expectante del arribo de las primeras dosis de vacunas contra el covid-19. La cobertura de tan trascendente noticia ha sido de gran interés para la población. Aspiramos que la estrategia y administración de la vacunación se cumplan de la mejor forma y libre de irregularidades o escándalos. Ojalá las dosis avancen y sean suficientes y efectivas para todos. Al cumplirse casi un año de pandemia, el coronavirus nos ha causado incuantificables pérdidas, traumas, dolor y muerte; y a la vez nos ha permitido valorar más la vida y a quienes tenemos.

Sin embargo, de ello, no podemos ignorar que el Ecuador necesita urgentemente inmunizar a su población contra el avance mortal del virus llamado corrupción en todas sus formas y manifestaciones. Este virus contamina, enferma y mata; su poder multiplicador es asombroso. En los últimos diez años ha sido muy contagioso en el sector político ecuatoriano; llegó importado con el nombre de socialismo del siglo XXI, y casi ha destruido a la nación. Hoy, los primeros que deben ser vacunados son todos los candidatos en campaña en tiempos de pandemia; y de manera especial aquellos que lleguen a ser los próximos gobernantes y asambleístas. No descuidemos la salud moral y ética de la clase política y sus grupos de influencia; si ellos están sanos, la nación podrá resurgir. Eliminemos odios y rencores; ideologías caducas que han destruido y siguen destruyendo sociedades, economías, familias y amigos. Vacunemos también a los jueces y fiscales, ministros, asambleístas y autoridades seccionales. Tan indeseables virus, sus cepas y mutaciones afectan, enferman y pudren la moral de la gente. Y, si por un lado nos enfrentamos a un virus que no vemos ni imaginamos dónde puede estar presente, por otro lado, no enfrentamos decididamente al virus que vemos y sabemos dónde está, y que se llama también delincuencia no solo callejera, sino aquella que se encuentra en tantos sectores públicos y privados. Preguntamos: ¿Qué es más grave, el coronavirus, o el virus que acaba con la moral, ética y conciencia de las personas? ¿Esa vacuna existe realmente, o tenemos que inventarla? Sin lugar a dudas, para los creyentes; esa vacuna es Dios.