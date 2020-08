Vacuna anticorrupción

LEA TAMBIÉN

A nivel planetario se vienen realizando ingentes esfuerzos para conseguir una vacuna que nos proteja del virus covid-19, y, de acuerdo con algunos centros de investigación estaríamos muy cerca de contar con tan anhelado insumo médico, mismo que nos permitiría controlar de manera efectiva el letal ataque de esta peligrosa enfermedad que nos tiene en vilo a nivel global y que ha causado un desastre sin parangón en la historia moderna de la humanidad; millones de contagiados y miles de muertes se dan cuenta por doquier, llevando a la especie humana al límite del sacrificio y dolor. Por desgracia nuestro país no es la excepción y el embate de la pandemia se ha ensañado en diferentes aristas y ha dejado en evidencia un precario sistema de salud, mismo que ha colapsado, nuestras autoridades sin la capacidad de ofrecer respuestas adecuadas y a la altura del acontecimiento y lo que es peor, paralela a este plaga aparece una más nefasta, la corrupción y lo peor, en las más altas esferas del Gobierno y de quienes están llamados a proveernos de salud y bienestar; absortos e impotentes vemos a diario como asambleístas, ex presidentes, gerentes, empresarios y una serie de sabandijas, se han dedicado a robar el erario nacional y con esto, la esperanza de vida de los ecuatorianos, estos canallas han hecho negocio con la salud de todos los ecuatorianos; y, lo peor de todo, es que para este mal no existe la esperanza que podamos producir una vacuna, sólo nos queda esperar la justicia divina y que las leyes y quienes están obligados a suministrarla, sean implacables contra estos procaces delincuentes.