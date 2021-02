En la página de opinión, de EL COMERCIO, del 24 de enero, se publica un artículo suscrito por Simón Espinosa Cordero, bajo el título de Vacuna anticorrupción.

No me refiero al contenido de esa columna, que de seguro es compartido por la mayoría de los ecuatorianos. Pero de su texto extraigo unas frases que sorprenden, por decir lo menos, sabiendo de donde vienen: “Van ya cinco años en que los enfermos no tienen donde curarse. No debemos quedarnos impávidos,mongoloides, ciudadanía en que nuestra identidad es el síntoma del Down social...”



No podría siquiera imaginar el uso de esas palabras, a esta altura de los tiempos, en cualquier persona, para calificar la deshonestidad o la pusilanimidad, pero no puedo entenderlas en alguien como Simón Espinosa Cordero, hombre de recia formación jesuítica, viejo maestro, lúcido periodista, intelectual de fuste y reconocida cultura, filólogo y académico. Y no es cuestión de andarse con eufemismos para decir las cosas como son, pero parece que el autor del artículo desconoce todo lo que se debe conocer sobre discapacidades, ignora las virtualidades de quienes poseen esas condiciones y confunde lo sórdido, impuro, ignominioso y desvergonzado de la política y de la sociedad corrompida, con lo impoluto, transparente y fascinante de unos seres bendecidos con la pulcritud de sus almas, y la magia de sus actos, de su condición y de su proceder.



Soy padre de Andrés, un maravilloso ser, de 38 años, con Síndrome de Down, que ha colmado, desde su nacimiento, de todo lo que más allá de la realización de una familia se puede esperar. Inteligente, sensible, inquieto, prudente y lumínico, y muy consciente de su condición y de sus limitaciones y destrezas, es un ser amado y reconocido por todo aquel que le conoce y ha vivido el trayecto de su vida.



Tal vez esto es muy ajeno y desconocido de la sapiencia, el entendimiento y las experiencias vitales de la ya prolongada y fructífera existencia del Doctor Espinosa Cordero, pero yo cada mañana repito ese eco de la voz de Dios, cuando Juan el bautista ungía a Cristo con las aguas del Jordán: “Este es mi hijo muy amado en quien tengo todas mis complacencias”.