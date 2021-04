Ahora que Guillermo Lasso es el nuevo presidente electo, muchos percibimos y anhelamos el renacer de la utopía de tener un gobierno donde brillen la honestidad y el don de servicio desinteresado, esa fórmula complicadísima de armar, pues caminamos en una época donde hablar de valores es un contrasentido, en la que el país y la honra personal pasaron a segundo plano.

Los ecuatorianos hemos perdido muchos años y no vemos ese país de oportunidades, donde tener un trabajo digno no sea un calvario, y emprender no sea nadar contra corriente. Queremos y exigimos un Estado que cumpla sus obligaciones constitucionales de dar salud, educación, protección, estabilidad económica y laboral, lo cual mejorará nuestra calidad de vida.



Pero la tarea no es nada fácil. He ahí donde Lasso y su equipo deberán demostrar que valió la pena votar por su opción, transformar las promesas de realidades, comenzando por desmontar un sistema de corrupción que mata el futuro del Ecuador, y que la justicia se inaugure de verdad para recuperar lo robado.



Esperemos que la muletilla “encontrémonos” no solo sea para su círculo más cercano, y que Dios nos ayude a trabajar por la utopía del nuevo país.