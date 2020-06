Es urgente salvar al IESS

LEA TAMBIÉN

No es saludable constatar la dimensión del descalabro económico que se viene causando al IESS, cuyos fondos están camino a colapsar en corto plazo -según los expertos- debido a la inconcebible irresponsabilidad de los gobiernos de turno, especialmente del correato y su “proyecto revolucionario” que, mediante resoluciones inconstitucionales hizo desaparecer miles de millones de dólares, ahorros de muchísimas generaciones de legítimos afiliados (no de aquellos que fueron “metidos por la ventana” sin un aporte equitativo), quienes resolvieron aportar en la confianza de que aseguraban, para el presente y futuro, los servicios de salud, prestaciones, cesantías y pensiones.

La permanente acometida a la resquebrajada liquidez de los fondos del IESS, ha provocado una catastrófica realidad, con el gravísimo riesgo de configurarse en una moderna versión de holocausto contra este sector vulnerable de la sociedad, cuya amenaza viene afectando su salud emocional, pues, temen convertirse en seres desprotegidos, sin techo, sin acceso a medicinas y a la alimentación. Por esto, una tarea de prioridad absoluta para los directivos de Biess, debería ser un plan de recuperación de los dineros adeudados al IESS, pero concebido -de tal forma- que no afecte el bolsillo de sus propios afiliados, jubilados y pensionistas, puesto que ellos están cumpliendo o cumplieron ya, con su parte del convenio con el IESS.