¡Tropezar con la misma piedra!

Para nadie es desconocida la penosa y lamentable situación económica -financiera del Seguro Social, hecho que le ha llevado a una crisis sin precedentes, en sus 92 años de vida institucional (marzo 13,1928), agravada en la última década, cómo consecuencia de malas administraciones de politiqueros oportunistas y de ocasión que las fungieron de presidentes del Consejo Directivo, máximo órgano legislativo del IESS.

Lo ocurrido hace pocos días, es una muestra inequívoca de las improvisaciones con elementos que no están preparados y designados, lamentablemente por Ejecutivo, y que son los causantes del desprestigio, escarnio y vergüenza en la que ha caído, una vez más, la institución, como el último fallido negociado, ¡sobre los cadáveres de cientos de ecuatorianos!, por la pandemia del covid 19, al pretender adquirir insumos médicos con escandalosos sobreprecios a una empresa fantasma.



Señor presidente Moreno, y se lo digo con el mayor respeto. Usted parece no entender, que el IESS, no pertenece al Estado, como creen algunos trasnochados asambleístas de la bancada correísta, y siendo una institución eminentemente técnica y que se constituye hoy en día, en la única capaz para el ahorro nacional, tiene que ser administrada por consultores y expertos en Seguridad Social, que en el país sí los hay, sin banderías políticas y amiguismos, como es el caso, entre otras destacadas personalidades, del eminente jurista y ex legislador nacional, el doctor Marco Proaño Maya, quién además, se ha erigido en el único y verdadero defensor de la clase jubilada del país, como lo ha demostrado a lo largo de su brillante trayectoria política, luchador incansable en foros nacionales e internacionales y autor de valiosas obras sobre Seguridad Social.



La amarga experiencia de las administraciones de la ominosa y corrupta década correísta, que le llevaron al Seguro Social por senderos oscuros y desconocidos, no ha servido para nada. ¡Ya basta de tantas improvisaciones, no le cause más daño al Seguro Social! No puede ni debe seguir transitando por períodos de inestabilidad administrativa, política y económica.

Es el único y verdadero patrimonio que tenemos los ecuatorianos.