Un triunfo viral

Siempre pensé que lo que le está pasando a nuestra civilización ya le ocurrió a miles o millones de otras anteriores. Todas se multiplicaron, progresaron, se alocaron, se pelearon y se autodestruyeron. La selva cubrió los espacios, poblaron los animales y después de 1 millón de años, (la tierra tiene 4 400 millones) quedo lista y verde para acoger a los próximos idiotas. “La naturaleza se desquita” escribí un buen día, cuando inundaciones e incendios se sucedían y se comían la tierra. Pero no fue suficiente para detener el furor de gobernar y tener más plata, natura se cansó y con mala gana nos mandó el coronavirus. No entendieron diría: jódanse y nos jodimos.

Un miserable 0,2% mundial esta vacunado, 2.488.200 se han muerto y en el pobre Ecuador, solo 6 000 personas han recibido la segunda dosis. Los grandes países, sobre todo los dueños de las transnacionales farmacéuticas se apertrecharon de vacunas y vivirán más. Los países más pequeños que ahorraron, como Chile, avanzan. Los países como el nuestro, gobernados por pillos que se gastaron toda la plata, no tienen para comprar y las pocas que llegan son pasto de la viveza criolla que vacuna primero a los “suyitos” y los galenos declarados héroes por su sacrificio, que se mueran no más, para eso les pagan.



Hasta aquí gana cómodamente el coronavirus sin requerir de ojivas nucleares ni tanques. Vale decir que es invencible porque a despecho del avance científico que los ataca, va generando sucedáneos más resistentes que obligan a volver a empezar.



Así seguiremos viviendo y sufriendo y muriendo con mascarilla y pateando al de adelante por no respetar los dos metros. Es necesario vivir con dignidad y honradez lo poco que nos falta.