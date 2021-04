Trascendencia de Monseñor González Suárez

En referencia a la carta a la Dirección suscrita por el señor José Arrobo Reyes “La obra de Monseñor Federico González Suárez” (EL COMERCIO, 6/abril/2021) y su interesante contenido con información que exalta la figura del ex arzobispo de Quito y su obra en pro de la Historia y culturas ecuatorianas; y, en consideración que el 13 de abril se conmemora el Día del Maestro Ecuatoriano, fecha en la cual se recuerda al señalado clérigo como referente del magisterio nacional, es pertinente, solo para reforzar el contenido del mensaje, evocar dos aspectos de su trascendencia histórica en la vida política del país.

Uno de ellos fue su inflamada arenga patriótica cuando en 1910 la nación estuvo al borde de la guerra con el vecino del sur: ‘Si ha llegado la hora que el Ecuador desaparezca, que desaparezca; pero no enredado en los hilos de la diplomacia, sino en los campos del honor, al aire libre, con el arma al brazo. No lo arrastrará a la guerra la codicia sino el honor’. Afortunadamente, no se produjo el enfrentamiento.



Y dos años después, en 1912 cuando se cernía la amenaza de ataque al ex presidente Eloy Alfaro y sus compañeros de infortunio en el penal de Quito, la redacción y difusión a la ciudadanía de un documento: ‘Súplica. Ruego y suplico encarecidamente a todos los moradores de esta católica ciudad, que se abstengan de hacer con los presos demostración alguna hostil: condúzcanse para con ellos con sentimientos de caridad cristiana. Lo ruego, lo suplico en nombre de Nuestro Señor Jesucristo”. Pero el mensaje no fue atendido. El 28 de enero se produjeron los execrables crímenes.



No cabe duda que la patria y la religión fueron sus grandes pasiones y con justa razón, su monumento cuando estuvo emplazado en la Plaza de San Francisco, fue engalanado durante algunos años con sendas esculturas alegóricas, actualmente relegadas en parques capitalinos y una de ellas en estado de semiabandono. Pero eso ya es otra historia.