Gabriel Alejandro Escobar Sisalima

Las decisiones de un mundo con opiniones divididas se deja llevar por aquellos con poder que imponen su razón. Se puso fin a la Guerra Fría tras la aplastante victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética con su disolución luego de varios roces, Rusia fue el país que apareció tras su disolución, desde entonces la tensión en el mundo se redujo, pero la presión de Occidente continuó, pues cada causa que persiguen sus similares y contrarios no puede, no debe ir contra los intereses de sus máximos representantes.

El Nordstream 2 es un proyecto millonario que tiene un costo de EUR 12 000 000 000 según France24, este pretende suministrar gas a Alemania a precios razonables. Con la llegada del actual presidente estadounidense Joe Biden se dio fin a las sanciones y se completará el proyecto gracias a las conversaciones que se han mantenido con Alemania.

Según Emre Gürkan Abay (2021) Ucrania se opone a este proyecto debido a una pérdida significativa en sus ingresos. Según Xinhua en español (2021) Estados Unidos afirma que el gasoducto minimizará la importancia de Ucrania, aunque este proyecto solo tiene fines comerciales.

Un gasoducto ha generado controversia, según Angela Merkel, se cerrará el suministro si se usa como arma y habrá consecuencias sobre Rusia; el proyecto fue aprobado en 2015, el mismo año Rusia anexó Crimea a su territorio, manteniendo así tensas relaciones con Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llama a continuar la presión sobre Rusia, pues sus aliados occidentales deben actuar visiblemente; se trata a Rusia como una amenaza.

La imagen de ciertos países se elevó y fortalecieron alianzas, pero un proyecto energético generó desconfianza, dando lugar al resentimiento; destruir puentes entre naciones no demostrará nuestra fuerza según el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. No importa la intención de Rusia, algunos persiguen fantasmas del pasado, crean enemigos y apoyan hostilidades, pues no es suficiente vivir y dar discursos sobre escombros del Telón de Acero para comprender que el mundo debe cambiar.