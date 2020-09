Transparencia y control ciudadano 

LEA TAMBIÉN

Resulta difícil que la ciudadanía, incluyendo el periodismo de investigación, ejerza un adecuado control de la gestión pública, si las instituciones no transparentan la información de todos sus procesos. La mayoría de instituciones cumple con lo que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Loatip); sin embargo, por su naturaleza, esta Ley no precisa la información específica y de interés ciudadano que cada institución debe publicar. Adicionalmente, la mayoría de ecuatorianos no dimensiona el derecho que tiene para acceder a información pública de calidad. La Defensoría del Pueblo debería liderar la elaboración y ejecución de un plan para establecer la información específica que las instituciones deben publicar y promover la formación ciudadana para tenga capacidad para exigir y analizar esa información. La ciudadanía debe ejercer responsablemente sus derechos y la juventud está llamada a ser protagonista.