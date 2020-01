Trámites pendientes

LEA TAMBIÉN

Continua la expectativa que se determinen las imputaciones al gobierno anterior como los vuelos en aviones presidenciales, que se decía fueron a paraísos fiscales, lo cual deben informar los capitanes y tripulantes a cuyo cargo están esas naves. Igualmente aún no se definen las implicaciones del asesinato del Gral.

Gabela, aunque el perito anuncio que iba a revelar nombres, ni siquiera tiene copia de sus informes. No se ha establecido la inocencia alegada por los sublevados del llamado 30 S, habiendo algunas muertes, ellos se autodefinen como víctimas, aunque fueron sentenciados generalmente por los testimonios de sus compañeros y las innegables evidencias. El juicio pendiente por secuestro debería ajustarse al art. 188 del Código Penal anterior que definía el plagio para obtener algún beneficio, o como tentativa extra procesal para ejecutar una orden de aprehensión.Se afirma reiteradamente sobreprecios en todas las obras del gobierno anterior, pero la Contraloría debe establecer técnicamente responsabilidades de los comités, administradores, fiscalizadores, etc. de las entidades contratantes y los contratistas, que serían los principales beneficiarios; se ha dicho que estos sobreprecios estarían entre USD 30.000 y 70.000 millones, que no se pueden desvanecer ni eludir los controles financieros internacionales, pero la ex directora anti corrupción calificó como desproporcionada, aunque un fiscal ofreció establecer la ruta del dinero, lamentablemente desapareció de manera intempestiva.



Todas las imputaciones como el caso “sobornos” deben ser configurados, en este caso a lo que dispone el art. 257 y siguientes reformados del anterior Código Penal o el 280 del COIP, demostrando que los involucrados recibieron dinero, caso contrario estos trámites podrían desarticularse con las consecuencias pertinentes.