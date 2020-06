En tiempos de covid-19 y corrupción hay una esperanza

LEA TAMBIÉN

Si viviera Gabriel García Márquez, ya hubiese escrito una novela con este título cuyo romance del covid-19 con la corrupción en el Ecuador le serviría de maravilla. En su novela Amor en tiempos de cólera… un par de adultos mayores de 70 años les coge la cuarentena en el alto Magdalena y se cumple la promesa de amor profesado por Florentino Ariza a Fermina Daza en un buque de la Cía. Fluvial del Caribe, donde sin temor a la epidemia se desatan en gran idilio amoroso como quinceañeros. En esta crisis sanitaria la trama es igual, mientras la pandemia cabalga como el jinete de la muerte en nuestro país, ciertas personas que ya son de conocimiento público en gran orgía corruptiva, no les importa nada, sus romances apasionados con la fiebre mortecina del robo y la inmoralidad a vista y paciencia de un pueblo en desgracia. Una plaga de corrupción azota como castigo del cielo y en el país de Manuelito no pasa nada… denuncias de los sobre precios en mascarillas, gel, respiradores, fundas para cadáveres, kit de alimentos, hamburguesas, negocios millonarios de los insumos médicos en los hospitales públicos, etc. ¡Qué indignación! Pero hay una esperanza, tenemos instituciones privadas que realizan labor social. Quiero agradecer públicamente a la Universidad Católica de Quito, que tiene su Laboratorio en el barrio de San Pedro de El Valle en la parroquia de Nayón, donde ya se han presentado casos de contagio de este virus y ha realizado las prueba PCR a los más necesitados, a sus epidemiólogos los Drs. Jaime Costales y Hugo Navarrete, mil gracias. También a la empresa que donó 90 pruebas rápidas al barrio.