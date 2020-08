Terminación de la pandemia

LEA TAMBIÉN

Tres condiciones tienen que darse para que la pandemia termine: 1) Un medicamento: no hay; 2) una vacuna: lejos; 3) el contagio del 70% de la población mundial. El remedio: la hidroxicloroquina, el dióxido de cloro, el Remdesivir, la Ivermectina, no son antivirales, “no sirven”. Cualquier curación espectacular con estas drogas son anécdotas sin base científica, a lo mejor coincide con la superación de la “tormenta de las citoquinas” de la segunda semana. El cuadro dura 3 semanas, más 8 días por seguir contagiando, se vuelve a trabajar a los 28 días. Su inmunidad dura 3 meses. El virus no tiene tratamiento. Se trata solo los síntomas y las complicaciones. Los síntomas son fiebre, escalofrío, cefalea, dolor de espalda, diarrea incontenible, anosmia (sin olfato), ageusia (sin gusto), etc. juntos mortales. Pero la insuficiencia respiratoria puede matar en 3 horas, si no se trata.

La vacuna: El MERS 2012 y el SARS 2002 desaparecieron sin vacuna. A lo mejor pase lo mismo. Pero el MSP ya está negociando la vacuna. ¿El Ecuador tiene dinero para ello? No tienen para pagar a los médicos post gradistas, despiden personal médico y sin plata van a contratar 500 médicos más. Les queda solo la protesta, estos “héroes” no tienen para sobrevivir peor para un abogado. El contagio: Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y se han contagiado 4 millones. ¿En qué tiempo llegaran al 70%? Hasta que estas tres condiciones se den todos nos vamos a contagiar, seamos buenas o malas personas.



¿Por qué la gente no obedece las disposiciones del COE? La gente sale, no porque es ignorante, sino por rebeldía, al saber que tenemos un Presidente que delega funciones, un vicepresidente irresponsable que renuncia, que los dos primeros de la terna fueron rechazados por la propia Asamblea. Sabe cómo roban al IESS, al MSP, como se reparten los hospitales. No recaudan un solo dólar de lo robado y los culpables pagan una pléyade de “abogados caros” que solo obstaculizan los procesos y sus autoridades encubren los saqueos. El Gobierno, pide anticipos al IR, dan el petróleo en preventa, cobran multas por doquier, China nos vapulea. ¿Cómo así al pueblo le quieren culpar de todo, cuando los responsables hacen lo que les da la gana? Así lo hizo el COE. El compararse uno de ellos con Bill Gates lo dice todo, al mismo estilo de Correa, todos son limitaditos menos ellos. Por eso es mejor el covid-19.