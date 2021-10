José Agustín Arias Osejo

Siempre los políticos y muchas personas hablan del achicamiento del tamaño del Estado. Parece que de tantas veces que se repite, suena esto como un slogan.

La verdad es que dadas las consecuencias de 14 años de desgobierno, sobre todo los 10 años del correísmo que fueron administrados alegremente como que el dinero fuera de ellos, surgió un déficit grave en las finanzas públicas que ha hecho que ahora el presidente Lasso tenga que aplicar medidas económicas que no son precisamente del agrado de la población. Aquí vale la pena hacer una observación: el impuesto al Patrimonio es una medida contraproducente a los esfuerzos para traer inversiones, pues, nadie que está en sus cinco sentidos va a venir a invertir en el país si sabe que tendrá aparte de los impuestos consabidos, pagar un impuesto al Patrimonio. Vendrá a instalar una fábrica, construirá una infraestructura y después deberá pagar impuesto a las instalaciones que con mucho dinero e ilusión construyó.

El Gobierno debe aplicar el tan cacareado eslogan, que “se debe hacer el achicamiento del tamaño del Estado”. No se trata de despedir gente sin hacer una reingeniería de las Instituciones porque si hay duplicidad de funciones en las mismas y muchas instituciones que no tienen razón de existir. En muchos casos de un escritorio pasa a otro para que otra persona apruebe, luego viene el visto bueno del supervisor y por último la firma del jefe mayor. Hay que hacer un análisis con bisturí de gastos que son superfluos. Otro ejemplo: se deberían suprimir las agregadurías militares y policiales. Me pregunto, ¿qué hace un oficial de Policía, Ejército, Naval o Aéreo en una Embajada? Que se sepa, nada. Ya no tenemos conflictos bélicos con nuestro vecino del sur.

El Gobierno que dice ser del cambio, debe tomar las cartas que están sobre la mesa y ¡tomar los toros por los cuernos de una vez por todas! El pueblo espera y necesita un verdadero cambio. El Estado obeso no puede continuar más. Los gastos en la Administración Pública son escandalosos como los de la Asamblea, no sólo por viáticos sino por tanto “Asesor”. Se debe enviar un Proyecto de Ley para regular esto que ya no puede esperar más.