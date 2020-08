LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con 5 meses de vacaciones obligadas por la pandemia, con desempleo, con playas y parques cerrados, etc., lo correcto era suprimir los feriados por todo el año 2020 y solo dejar el de Navidad y Año Nuevo. El COE se contradice a cada rato, no hay decisiones correctas. Esta pandemia a quienes más ha afectado es a nuestros gobernantes y la gente no sabe qué hacer con tantas restricciones que afecta a la economía, pero si se permite seguir con feriados que en nada ayudan, más bien se producirán muchos rebrotes del covid -19 ¿En quien confiamos? Ya no creemos en lo que nos dicen acerca de los infectados y muertos por coronavirus. Nos mienten y pretenden hacer creer que todo está controlado cuando no hay ningún orden ni coordinación para hacer lo correcto. ¡Que viva el feriado y que viva el coronavirus!