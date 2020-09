Superintendencia de CIAS

LEA TAMBIÉN

Es inadmisible que, tras un escándalo, aparezca en nuestro país, inmediatamente otro. Ahora no son los contratos por obras públicas celebrados en el gobierno pasado, con total perjuicio para el Estado. Ahora, son las inversiones realizadas por el Isspol que eventualmente le causarían un perjuicio de unos USD 532 millones, lo que pondría en riesgo la cobertura de sus obligaciones sociales con sus afiliados, pues dicho monto representaría “casi la mitad” de su capital de operación.

¿Quién tiene bajo su responsabilidad cuidar que estas operaciones se realicen con la necesaria transparencia y seguridad? Categóricamente, la “Superintendencias de Compañías, Valores y Seguros”, para lo cual se creó expresamente la Intendencia de Valores, pero no pudo evitar esta estafa por su inoperancia, pues un caso concreto vinculado a una empresa industrial, ya liquidada, a la cual estaba relacionado familiarmente, me permite aseverar ello.



Pero, en el caso actual, sería importante que la Ministra de Gobierno, por ser un asunto de su incumbencia, solicite a la Fiscalía General una investigación al respecto en función de las normas del actual Código Penal, concretamente los artículos 285 y 297 relacionados con el tráfico de influencias y enriquecimiento privado, en el mismo orden, pues primero hay que establecer responsabilidades, antes de buscar una “solución patriótica” para que el Estado asuma la pérdida, pues no se trata de “una cuota para que los niños se vayan de paseo”.