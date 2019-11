Stand by socio-económico

LEA TAMBIÉN

Ecuador a lo largo de los últimos años se ha visto afectado por un incremento en el gasto público y consecuentemente en un déficit fiscal. El Presidente, Lenin Moreno, con el fin de reducir dicho déficit, decretó una serie de medidas que a gran escala fueron rechazadas por el pueblo, surgiendo así protestas y paros. Sin embargo, dichas manifestaciones han causado caos social evidenciado en actos de represión, violencia y vandalismo. Además, de provocar un stand by en la economía.

Amparados por la Constitución, que expresa en el Art. 98 que: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”, conglomerados de manifestantes se sublevaron contra las medidas dictaminadas.



Empero, dominados por el odio de clases, la intolerancia, el regionalismo y más, realizaron sus protestas con violencia, destrucción y represión causando pérdidas humanas, coacción y agresión de la Policía hacia protestantes y viceversa, oportunismo de vándalos para hacer de las suyas y cometer actos delictivos, además del bloqueo de vías, suspensión de clases, daños al patrimonio del centro histórico, desabastecimientos, etc. De igual manera, el sector productivo también sufrió consecuencias, pues no cabe duda que con los cierres de los establecimientos en días laborales los flujos de ingresos no circularon provocando así un stand by en el comercio.