Solicito auditoría

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Me permito solicitar al Consejo de la Judicatura una auditoría a la oficina de citaciones de la Función Judicial de Quito, en la cual se traban la mayor parte de los juicios, porque los citadores no cumplen su cometido, que es el de citar con la demanda a los demandados.

Existen juicios que permanecen por más de seis meses en la oficina de citaciones, los cuales regresan con razones de no citación por difícil ubicación del domicilio. Se envían fotografías de las direcciones domiciliarias y todas las referencias que puede tener la persona que demanda, pero la negligencia es manifiesta. A modo de ejemplo, cito un juicio ejecutivo, en el cual el juez contrariando el artículo 72 del Código General de Procesos y la Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia No. 16 – 2017, que le faculta comisionar al Teniente Político tal diligencia, se niega a hacerlo, ya que manifiesta que la comisión a esa autoridad debe hacerse, “en lugares donde no presta el servicio de citaciones contratado por el Consejo de la Judicatura”.



En el escrito en el que solicita la citación se expresa la dirección donde deben ser citados los demandados: casa (se enuncia el número), de la avenida Libertador (se indica el nombre), de un piso, con puerta negra de hierro, que tiene un rótulo en la pared con el aviso “se alquila tractor”; junto a la casa que tiene el rótulo “Ferretería (se indica el nombre)”; diagonal al (se indica el número), que corresponde a “Mecánica Automotriz (se precisa su nombre)” a Gasolina y Diésel; diagonal también (se indica el número), que corresponde a una Compañía de Taxis Ejecutivos, cerca de la Y de Guayllabamba, Parroquia Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. También se indica que se acompañan cinco (5) fotografías a color, del domicilio de los demandados. No obstante la precisión en la señalización, el citador sienta la razón de no citación.



Cómo puede marchar correctamente la administración de justicia, con una oficina de citaciones tan ineficiente y con un juez que se niega a comisionar a una autoridad inferior, como es su obligación.