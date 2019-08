LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hay una falacia insistentemente promovida y difundida por los marxistas (los discípulos de Karl Marx): “La sociedad del consumo, ha sido promovida por el Capitalismo”, ¿A qué Capitalismo se refieren, los comunistas?

Seguramente, al intervencionismo mercantilista-keynesiano (que no es Capitalismo libre, sino Socialismo Democrático con economía basada en el Estado, es decir, falso Capitalismo), que basa su crecimiento cortoplacista en el consumo.



El verdadero Capitalismo que el libre mercado promueve y difunde es otro:

1) No es desde el Estado, sino desde la sociedad civil o mercado (son lo mismo). 2) No es crecimiento económico simple, es desarrollo, progreso.



3) No es de corto, es de mediano y largo plazo.



4) Está basado en ahorro e inversión privada, que, en una economía libre, siempre son iguales.



¿De qué sociedad del consumo “neoliberal” nos hablan entonces?.Sería bueno distinguir la diferencia entre consumo presente y ahorro (es decir, el consumo futuro que, es igual a la inversión y a la ampliación de las posibilidades de producción, ingresos, empleo y consumo permanente). Como lo dijo Milton Friedman: “Copien lo que los países ricos hicieron para serlo, no los copien ahora que ya son ricos”. Espero haber aclarado la confusión, como trato de hacerlo en mi nuevo libro: La Economía, En Resumen; y que se critiquen los argumentos, no a la persona.