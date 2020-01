El silencio cómplice

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Todos los habitantes de un país son actores de su realidad política, económica, social, de desarrollo o de atraso. Por esta razón estamos obligados a opinar sobre todo acontecimiento de los puntos antes mencionados. No opinar nos coloca en la posición de colaboradores cuando de éxitos se trata, o, de cómplices cuando el fracaso es el resultado.

La opinión del pueblo es válida pues puede orientar y sería esperanzador que también oriente las acciones de los gobiernos.



Lo que me mueve hoy es las aspiraciones del señor Vargas, del señor Iza a dirigir los destinos del Ecuador. Se han empeñado ellos en una campaña en redes sociales donde dejan entrever una gran aceptación de esas candidaturas, aceptación que me genera dudas.



Ya es hora que el pueblo adquiera conciencia de la necesidad de razonar el voto. Para dirigir un país no es necesario solamente haber realizado una movilización agresiva, grosera, y llena de desconocimiento de la realidad. Se requiere de un bagaje mínimo de conocimientos para poder tomar decisiones que encaminen al Ecuador por rumbos de progreso y bienestar.



¿Puede dirigir un país una persona que considera que los impedimentos de exportar flores o petróleo no afectaron en nada porque “quedaron guardaditos”?



¿Sabe el señor Vargas lo que significa para cualquier industria los ingresos corrientes para solventar gastos programados?