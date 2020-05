¡Signo patognomónico del covid/19 - E: La corrupción¡

LEA TAMBIÉN

Se habla de signo patognomónico al que presenta una sensibilidad del ciento por ciento durante la vigencia de cualquier enfermedad. Para el caso del coronavirus se ha promulgado que la presencia de fiebre acompañaría hasta el 98% de los contagiados, es decir, de cada 100 enfermos 98 tendrán fiebre, o en otras palabras, no es de esperarse que uno enferme de Covid/19 sin presentarse la fiebre. La “E” del encabezado no corresponde a la denominación eléctrico, con analogía hybrida automotriz, sino a Ecuador, porque resulta que de los numerosos síntomas y signos que acompañan a la Covid/19, que cada país describe a diario, en el nuestro resulta la corrupción como el de sensibilidad absoluta. Para los médicos un síntoma patognomónico es de gran valía clínica porque pueden obviar más valoraciones y exámenes…no se puede tener una certeza diagnostica mayor al 100%. Para los políticos en puestos públicos ha significado, por el contrario, en incremento de la incertidumbre, no clínico epidemiológica, sino la incógnita de como beneficiarse a costa de las vidas, o más bien muertes, de sus coterráneos enfermos. Con una certeza absoluta de enriquecerse entre más cruda se encuentre la crisis sanitaria, sin importar las consecuencias personales legales o el buen nombre de la institución a quien representan o de sus propias familias.