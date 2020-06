No siempre hubo tanta corrupción

LEA TAMBIÉN

En este tiempo en que sólo se habla de corrupción, permítame afirmar que sin decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, la corrupción no era la regla, sino la excepción o su nivel era relativamente bajo. Ostentaba la jerarquía de capitán. Era asesor jurídico del Ejército, vacante asignada al grado de coronel. Década del 80. La Aviación del Ejército tramitaba la adquisición de una aeronave, con préstamo del Banco Nova Escocia. Empresa fabricante, De Havilland, Canadá. En esos tiempos, para perfeccionar la adquisición eran necesarios como requisitos, varios informes previos y favorables, entre ellos, del Banco Central, cuando se trataba de una negociación en dólares. El Estado Mayor del Ejército me designó para que vaya al Banco Central a averiguar por qué no contestaban la solicitud de informe para la compra del avión. Los altos funcionarios de las instituciones públicas no eran inalcanzables, como ahora. De pronto me vi en el despacho del Economista Abelardo Pachano, Gerente del Banco Central (ahora es columnista de EL COMERCIO). La primera impresión: el funcionario, al verme entrar, se levantó a recibirme. Luego de conocer la razón de mi visita, dijo un discurso más o menos así: -No se ha despachado este caso, porque esperábamos que alguien de la Institución interesada en la adquisición venga a realizar el trámite. En los términos planteados este negocio es inconveniente para los intereses de nuestro país. Hay un sobreprecio tanto en el préstamo del banco, como en el valor de la nave a adquirir. Nosotros vamos a emitir un informe negativo, para que ustedes informen al vendedor su intención de no realizar la compra. Verán que, en un mes, presentan una nueva oferta con precios mucho más razonables. Efectivamente, a los pocos días de haber comunicado nuestra decisión llegó una carta del vendedor indicando que ha realizado nuevas negociaciones con el banco prestamista y con el fabricante y que el precio final de la negociación era considerablemente menor. No recuerdo las cifras. El avión fue adquirido, era el primer avión Búfalo que tuvo la Aviación del Ejército. ¿Alguien se ha puesto a pensar que está sucediendo en el sector privado en esto de la corrupción?