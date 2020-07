'Servicios IESS'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuando estaba normalizado el servicio de entrega de medicamentos en el IESS antes de la pandemia, lo hacían siempre para 3 meses. A raíz del cierre de las instalaciones, se solicita los medicamentos vía telefónica, mediante una “cita asistida”, que consiste en que debe llamarle un médico de una de las unidades, para que retire los medicamentos en esa unidad. En mi caso, que vivo en La Mariscal, en Quito, me llamaron de la unidad del Comité del Pueblo, de donde debía retirar los medicamentos. Además del problema de logística, en lugar de entregar para los 3 meses, solo le entregan para 1 mes, lo que significa que tiene que pasar por el calvario de llamadas, por 3 ocasiones, en lugar de una sola vez, aparte de que es casi imposible conseguir la famosa “cita asistida”. En estos días en que debe haber más congestión, cuando llama al 140 para los medicamentos, le solicitan el número de C.C., y en cuanto lo marca, se corta la llamada y no hay forma de comunicarse. Deben hacerlo adrede. Parece no hay forma de que se organicen de mejor manera en esta institución.