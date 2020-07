El servicio de taxis y plataformas Digitales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Todas estas empresas deberían competir en igualdad de condiciones, de tal manera que los precios de estos servicios los regule el mercado. La historia reciente del país ha demostrado que los precios oficiales distorsionan el mercado, más aún, si unas de estas asociaciones tienen privilegios e incentivos como subsidios de combustibles y libre importación de vehículos, convirtiéndose en monopolio con capacidad de imponer condiciones, tarifas y precios, en detrimento del consumidor, e imponen su voluntad como asociación y gremio. “La competencia en igualdad de condiciones” para todas estas empresas, las obligaría a mejorar sus servicios, y lo más significativo la tarifa se iría a la baja, por su necesidad de captar clientes, y obviamente el beneficiario de esta competencia sería el usuario. La competencia, genera eficiencia, y el mercado regula de manera justa el precio. Para lograr “igualdad de condiciones” es imperiosa la necesidad de reformar la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y ordenanzas municipales, de tal manera que no se beneficie a ningún grupo de esta actividad, y trabajen en un ambiente de sana competencia en donde la empresa más eficiente es la que sobrevive y el usuario castigue a la mala empresa no usando sus servicios. Es ahí donde radica el derecho y la libertad de elegir el servicio que más convenga al usuario y no el que nos impongan.