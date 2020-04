¿Será mensaje, advertencia o castigo...?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este coronavirus ya marca épocas... un antes de... y un después de... nadie, ni el científico más apergaminado, ni videntes, ni el brujo más audaz habrían presagiado que el Mundo iba a ser catastróficamente azotado... Antes, malignas visitas de pandemias facturaron millones de muertos, hoy que saldo mortal nos cobrara el covid- 19... ¿Cuál será su daño emergente y el lucro cesante...?

Nos cogió desprevenidos, sin vacunas, sin paliativos, ni medicinas, para detener a un invisible pero feroz depredador... Se sacrifican Médicos, Enfermeras, Policías, Militares, Autoridades, que hacen lo que pueden, (aunque hay quienes hacen lo que no deben).



Para llegar al covid-19 padecíamos un “ virus económico “, activado por la baja del petróleo (nuestro mantenedor presupuestario). Procurando soluciones, equivocadamente, dictaron “medidas tan tibias” que el remedio resultó peor que el mal... Suprimir instituciones administrativas equivalía a echar a la desocupación y hambre a miles de familias; menos mal sería, y hoy más que nunca, ante la crisis y ya bajar sueldos en un 50% a las “Cinco “ Funciones del Estado, (Incluyendo presidentes, asambleístas, alcaldes, prefectos, diplomáticos, suprimir sueldos a ex presidentes y asignaciones a partidos políticos), etc.



Es preocupante, que pese a tanta desgracia, no recurramos con fe y con voz alta al todopoderoso...Quizá la indiferencia espiritual está colmando su santa paciencia; pues, es insoportable, la corrupción, egoísmo, contaminación, envidia y prepotencia...Esta pandemia,¿ ¡... será un mensaje, advertencia o castigo...!?



Solo el tiempo lo dirá y nosotros mismos responderemos con nuestro comportamiento...unámonos gobernantes y gobernados, sin cálculos y con humildad encaremos sus dolorosas consecuencias: económicas, sociales y políticas... Dios nos proteja...