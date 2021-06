Efraín Flores Batallas

“El sentido de pertenencia o sentimiento de pertenencia es la identificación subjetiva que un individuo experimenta respecto a un grupo, una organización o una comunidad, en donde se siente cómodo, bienvenido y/o aceptado, es decir, en donde siente que pertenece.”

¿Con quién se tiene sentido de pertenencia? Con la familia, país, ciudad, sociedad en general, entre otros. Ejemplos evidentes son la participación del Ecuador en tres mundiales de fútbol; la medalla de oro olímpica que nos regaló nuestro crédito Jefferson Pérez; logros que no tienen parangón ya que son momentos vibrantes que nos hicieron sentir el sentido de pertenencia hacia nuestro terruño. No obstante, este fenómeno en ocasiones es atípico ya que el Barcelona de Guayaquil sin haber tenido presencia internacional reflejada en títulos, es el ídolo del pueblo con la hinchada más grande del país.

¡Eso es pertenencia!, la que a decir de los entendidos, se sustenta en siete valores: Afecto, apoyo, placer, comprensión, conocimiento, reconocimiento, e inspiración. Aquí permítanme hacer un ejercicio analógico y especificar que si una autoridad no siente afecto por la “ciudad” a la que representa; no siente el apoyo ni de sus más cercanos colaboradores, menos de la sociedad que esperaba más de él; no siente placer por lo que hace; no se comprenden sus acciones, de ahí que son cuestionadas permanentemente; no tiene conocimiento del manejo de la cosa pública; cuando se marche no tendrá ningún reconocimiento; no tuvo inspiración, ya que sus padrinos no inspiran en lo más mínimo, y al no tener la voluntad ni la capacidad necesarias de cumplir con las obligaciones que le fueron confiadas, no llegó a otro nivel, más bien su protagonismo fue evidente en otros menesteres. Por lo tanto, quien no cubra estos valores, carece del sentido de pertenencia. “Al que le calce el guante que se lo…”.