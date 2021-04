Señor Ministro de Salud

Parece, señor Ministro, que se olvidó de las 21 provincias del Ecuador, pues somos 24 provincias, no solo Pichincha, Guayas y Azuay.

Para la foto y prensa está bien que hagan su show, pero en la realidad, las provincias pequeñas y sobre todo en la red de salud privada, se olvidaron de nosotros, se nos ofreció la vacuna a todos, por estar dentro del primer grupo de riesgo, pero llegaron vacunas a las grandes provincias nada más. En casi todas las provincias se atendió inicialmente a los pacientes con covid en instituciones privadas, se crearon áreas adecuadas y separadas del resto de pacientes por seguridad, haciendo cuantiosas inversiones para este fin.

Parece que ese Ministerio de Salud, está lleno de gente improvisada, que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre el manejo de epidemias y peor de pandemias, pues desde el principio no han sabido cómo proceder de una forma adecuada y ordenada. Los especialistas y técnicos están para eso resolviendo y ordenando en tiempos de crisis.



Qué hubiese pasado con la salud de los ecuatorianos sin la prestación de salud privada, puesto que las instituciones públicas ya colapsaron.

Necesitamos ya las vacunas para el personal de salud de atención privada, no solo pedimos, exigimos señor Ministro.