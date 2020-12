La Senae y la Navidad

Soy una persona de la tercera edad, adulto mayor, que dependo en su gran porcentaje para vivir, de la pensión de retiro, esperaba ver que se me haya depositado el valor respectivo para realizar ciertos gastos navideños; ¡oh sorpresa!, veo un descuento por retención judicial, pensé que algo estaba mal y procedí a investigar y aquí empezó el mal trato a este adulto mayor; como es lógico, fui al banco y luego de esperar unas dos horas en la fila, me atiende la Srta. y me dice es un juicio de coactiva del CNT, me dirigí para allá, a las oficinas y nuevamente me atienden después de esperar por mi turno y en cinco minutos me entregan un certificado para el banco, en el cual decía: que no tenía ninguna deuda por el servicio telefónico, con el certificado, regreso al banco y de nuevo espero en la larga cola de personas de nuestra edad y luego que la Srta. ve la certificación me dice: señor disculpe no ha sido de la CNT, sino la Senae, ¡que horror!, que iras tuve al escuchar esta disculpa.

Fui a la Senae, y claro, nuevamente, la cola para ser atendido y aquí la respuesta fue peor. Desde el año 2014 cuando mi esposa venía de Bogotá traía un televisor como equipaje y el valor era como de USD 580 y en el aeropuerto, los de la Senae, le dicen que tiene que pagar el impuesto por la tv, valor que por supuesto se cancela y aquí empieza el abuso de esta institución, se me explica que había hecho una reliquidación del valor pagado en ese año y que no sabían dónde ubicarme, que barbaridad y que poco profesionalismo, no he cambiado mi número del celular por muchos años ni la dirección de mi domicilio en 25 años y resulta que no tenían donde ubicarme, durante estos cinco años las multas y los intereses fueron mucho más altos que el valor del reajuste.



He llamado, he puesto correos a la Senae para solicitar me digan en qué medios de comunicación publicaron sobre esta situación y no he tenido respuesta.



Es indignante, que una persona, adulto mayor esté en estos trámites y no encuentre una solución y cuando uno se pone a pensar, que a los grandes contrabandistas que traen por cientos de miles mercadería no les pasa nada (algunos ya saben el porqué) y a un ciudadano que paga los impuestos, le esté pasando esto, no es justo, le retienen los pocos fondos de mi cuenta y los de mi señora, ¡qué pena!, no sabemos a quién recurrir, será que al chapulín colorado que por Navidad es “verde”.