Último fin de semana de encierro, con detenidos

Viviana Rojas

La medidas tomadas por el Gobierno Nacional por el aumento de casos de covid en todo el país me parece algo injusto ya que para la mayoría de personas que trabajan y dependen del trabajo del día a día y toman todas las medidas necesarias para evitar el contagio es algo injusto que no se les permita salir, en cambio para los que no respetan las medidas de seguridad como el hacer fiestas deberían poner mayores sanciones ya que por esa razón el contagio del covid ha subido demasiado debido a la imprudencia de personas que no están conscientes de la gravedad de que es el respetar las medidas de seguridad.

Por lo cual agradecería que se dedicara unas palabras a favor de las necesidades de las personas que trabajan día a día. Muchas gracias por su atención.