Lo que sucede en la Asamblea, sobre el cobro por parte, no solamente de los señores asambleístas, sino de todos aquellos que ocupan un puesto de decisión para nombrar a tal o cual persona para que labore en la Institución, era un “secreto a voces, todos sabían y nadie se atrevía a denunciar.

En todos los periodos existió esta práctica. Pero, no solamente existe esta práctica en la Asamblea Nacional, sino en todas las instituciones, que cobran para gestionar un puesto y, según la categoría te cuesta, para que un contrato de obra o servicio sea atendido favorablemente te cuesta, para que sea cancelada una factura tienes que pagar, para que una licitación sea favorable, tienes que pagar, para que un concurso, de cualquier naturaleza que este sea y que sea favorable a nosotros, tienes que pagar, preguntémosle a Glas, a Bravo, a Pareja, al primo de Correa, etc. Contralor no es difícil hacer un control, suficiente investigar el origen de los patrimonios, grandes o pequeñas fortunas de un gran número de servidores públicos, en este y los anteriores gobiernos. Lo digo esto por experiencia propia y con pleno conocimiento de causa.