La salud olvidada

Según algunos científicos y epidemiólogos, dicen aunque no se ha comprobado aún, que el coronavirus fue creado. Nos condenó en una vida franciscana que nunca nos imaginábamos. ¿Me pregunto cuántas enfermedades psicológicas, mentales y de convivencia habrán asomado en todos los hogares, ese cambio brusco del estándar de vida que teníamos? La violencia intrafamiliar, ¿Cuánto habrá aumentado?

Parece que las autoridades de salud se olvidaron que muchísimas personas que padecemos de distintas enfermedades catastróficas, como en mi caso, tengo Disfagia, Parkinson, Esquizofrenia la más importante, y fuertes dolores de estómago perenne, y sin tener a quien recurrir, porque los hospitales solo atendían a los del covid-19, y se olvidaron que existíamos, porque no habían médicos, ni siquiera en emergencia. Tuve que recurrir a clínicas particulares así como médicos para curar mis dolencias, con las consecuencias económicas que esto conlleva. Se debería planificar bien para que no nos abandonen, al menos en la medicación que no podemos dejar de administrarnos, pero me topo con la cruda realidad que los médicos no pueden prescribirnos porque no hay los medicamentos que necesitamos en el IESS, que parece que tocó fondo y está a punto de desaparecer, por las malas administraciones y la corrupción rampante que está enquistada en este Gobierno, lleno de correístas, sino miremos como un personaje que no pudo dirigir el asunto de los 137 cadáveres, congelados en 5 contenedores le premian para dirigir una de las instituciones más importantes del Estado como es el IESS, que debe ser manejada por expertos.