Salir a Caminar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hoy en día cuando uno sale a caminar se topa con un aire, un aire distinto al que usualmente se topa uno cuando quiere darse un minuto fuera de la habitación que tan confinados nos tiene, este aire tiene un sabor tenso, un sabor casi amargo que lo que hace es dejarnos desconcertados en cuanto alrededor nos pasa.

Que si la ropa, que si el clima, que si la actitud están ahí pero algo anda mal y es de percatarse porque cada día este aire nuevo crece más y crece más.



Este aire no es sino el descontento popular que cada día se llena gota a gota, pareciera que no hay diferencia pero con los constantes cambios a las leyes, con el constante bombardeo de información o incluso los coloridos comentarios de nuestro Presidente hacen que cada día se cargue más.



No dudo que el Gobierno está intentando sobreponerse a todo lo que pasa pero no es una idea lejana la de las constantes marchas o constantes plantones de grupos cada vez más numerosos. Hoy en día podemos entrar a las redes sociales y ver como estallan de comentarios de desaprobación con cada cosa que pasa, como sucede ahora, revientan con invitaciones a agruparse para que la ciudadanía “defienda su derecho a” o simplemente haga bulto para apoyar una causa de origen noble pero de ejecución poco efectiva.