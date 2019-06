La sabiduría de Lincoln 

LEA TAMBIÉN

Por lo general, la sabiduría de grandes hombres, se manifiesta claramente en sus sentencias, dichos o frases que alcanzan celebridad porque su aplicación es universal.

De entre los muchos dichos que he leído de este gran presidente norteamericano, hay una especialmente que encuentro que va como anillo al dedo a la realidad que enfrenta gran parte de ex funcionarios del ex presidente Correa.



Se mostraron durante diez años muy seguros de sí mismos, grandes estadistas, dueños absolutos de una verdad que lo era solamente para ellos, prepotentes haciendo gala de sus repetidos éxitos en las urnas. Se paseaban con el convencimiento de que el “favor” del pueblo los iba a acompañar hasta el final de sus vidas. Pronosticaron una Constitución para trescientos años.



Todo lo anterior se ha ido deshaciendo como castillo de arena, pésimamente armado, ante una ligera ventisca, al salir a la luz una serie de actos reñidos con la moral, además de los que fueron evidentes durante el gobierno de diez años.