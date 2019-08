Rutas de acceso a los estadios

LEA TAMBIÉN

A propósito del reciente caso relacionado con los parqueos “ilegales”, tuve la suerte de asistir a todos los partidos de Copa Libertadores de Liga este año y resulta que, en cada ocasión, las improvisadas rutas de entrada al estadio variaron. Si uno no dispone de herramientas tecnológicas modernas, toca adivinar por dónde circular para llegar a tiempo al estadio, con los consabidos retrasos e inconvenientes. Esto me hace acuerdo de las repetidas ocasiones en que, circulando por la ciudad, uno se encuentra con la desagradable sorpresa de que tal o cual calle ha sido cerrada o no tiene acceso. Con la llegada del nuevo horario de ‘ hoy no circula’ más la anunciada repavimentación, es de esperar que las autoridades de tránsito, además de anunciar con antelación las obras y calles en los medios de comunicación, se tomen la pequeña molestia de avisar con anticipación y de manera oportuna, unas pocas cuadras antes, los bloqueos de por lo menos las vías principales para que se pueda tomar rutas alternas evitando caer en el “relajo”. En países avanzados existen vistosos letreros portátiles que alertan sobre trabajos más adelante. Se puede utilizar para el efecto a tantos agentes de tránsito municipal que suelen estar en las zonas de eventos importantes y en los cruces de avenidas principales, viendo pasar el tráfico…