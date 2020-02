El Romance ¿En Peligro?

LEA TAMBIÉN

Estaba reflexionando el tema cuando llegué a la conclusión de que nos hemos vuelto muy fríos. Respecto a la sociedad en general no es difícil pensar que en nuestro diario vivir, un mundo más agitado y lleno de presiones, que sin duda alguna nos ha provocado hacernos más toscos. Es así que me ha llegado a preocupar el futuro las relaciones entre nosotros. Sin duda alguna es algo difícil de creer, que uno de los pilares fundamentales en las relaciones humanas se vea debilitado, es un golpe duro a la idiosincrasia general del hombre.

“El amor de mi vida”, “Mi vida” y más nombres de cariño entre parejas, no se oyen seguido ya, especialmente nosotros los serranos que tendemos a ser más fríos. Depende ya de la persona y como se maneja pero es bueno resaltar que las interacciones de tipo: amistosas, naturales, inspiradoras, empáticas, liberadoras y afectivas, han denotado específica facilidad y eficacia para producir endorfinas y serotonina en el cerebro, ambas necesarias para nuestro desarrollo mental sano.



Claro está que no todo tiene un sentido romántico estricto, una palabra amable o un acto de cortesía pueden hacer milagros por una persona y quien sabe, pequeñeces como esa puede que decantan en la gran pregunta de “¿Te casarías conmigo?”. Propongo que busquemos no ser tan cerrados, veamos la manera de hacer más positiva la rutina nuestra y la de los demás. Ya sea un gesto grande o un simple “te amo”, siempre es bueno demostrar que aún tenemos la capacidad de sentir.