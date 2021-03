“Cuando el río suena, piedras trae”

“En todas partes se cuecen habas, pero en el Ecuador se cuece nuestra ruina”. No son ficciones y existen de dos clases, como el cáncer: benignas y malignas, las segundas son las que empobrecen y son fuente de violencia sobre una realidad social. No es de ahora la crisis social, económica y de corrupción, razón por demás, que el río anunciaba con fuerza piedras cada vez más grandes; para desembocar rematando en una crisis del sistema sanitario, la pandemia, y que se ha vuelto intolerable la existencia para el común de los mortales. Lo cierto es, que todo tiene su punto de partida en la barbarie política, personificada en un ex caudillo, ya sin merecerlo y ahora, en su mensajero, a quien se le ha dado mucha importancia; ¿A quién le importa un rábano la situación del país y su gente?

Nadie, pero nadie, a menos de estar fuera de su sano juicio, podría decir que en la década perdida y más, no se cometió abusos de los Derechos Humanos. Se las arreglaron para asesinar la democracia y quedar campante; realizar la más horrenda felonía, al usurpar los dineros de los afiliados al IESS; de los ancianos, muchos de ellos ya han muerto sin haber disfrutado de su bonificación de un trabajo honesto, que lo dejo todo al servicio de los demás. Y no faltara un sabihondo, quien nombre a Maquiavelo y su manido adagio de “el fin justifica los medios”.



En segunda vuelta electoral, el rechazo unánime al régimen despótico de 14 años, desterrándolo; eligiendo un gobierno civil y democrático para el bien común, que debe optar entre: el trabajar y saborear el pan amasado en libertad, o, no trabajar, esperar la dádiva, y rebuscar la comida en la basura. ¡Nunca es tarde para cambiar de rumbo el río y su caudal!