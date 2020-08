¡Riesgo alto, el camino por elegir ¡

LEA TAMBIÉN

Por sanidad emocional es oportuno olvidarnos un tanto de las pandemias, virus y corrupción, nos viene la avalancha de politiqueros y cuenteros, por lo menos de duración corta, los chimbadores asechan, la mayoría un elenco de bufones y sin ética que contribuyen a un espectáculo pobre a vista y paciencia de 16 millones que nos tienen atontados, el crimen organizado se está apoderando, no menos del 50% de asambleístas están en este andarivel, un riesgo alto de caer nuevamente en el mismo drama anterior, que la industria del miedo no se apodere, la ansiedad y los ‘egos’ sobre dimensionados, Prefecta y Alcalde ganaron con el 20%. Esto no es chiste, el futuro del Ecuador está en juego, Venezuela nos mira, las elecciones no es un ritual, el pueblo exige al periodismo como facilitador social ‘nos dé preguntando y discutiendo’ a estos ‘salvadores’ un formato simple: ¿Estrategias para el cambio estructural del Estado? ¿Como implementaría técnicamente la planificación y coordinación socio económica? ¿La democracia es funcional y dinámica? ¿Como simplificaría la burocracia e incrementaría el costo-beneficio? ¿Ha investigado y acepta los índices que reporta el INEC referente a la pobreza, mendicidad, desempleo, población con incapacidad, déficit de vivienda y atención social? ¿Qué significa el índice de deserción de la educación en especial de las universidades y su costo, la frustración y desubicación del profesional? Qué política aplicará con la alta concentración de la propiedad de la tierra y la riqueza si el 10% de la población es propietaria del 85% de todo su conjunto? ¿El emprendedor y la pequeña empresa es prioridad para el desarrollo económico? ¿Qué opina sobre el Foro económico de Davos, Francia donde el poder económico mundial reconoce la concentración de la riqueza y deciden cambiar el enfoque empresarial? ¿Qué programa concreto y demostrable tiene para la reactivación del mercado de valores? ¿Cree usted en las mingas? ¿La evasión y elusión tributaria es un deporte nacional? ¿Cómo actuaría con la extinción de dominio, declaraciones patrimoniales, la ruta del dinero, paraísos fiscales? Sin respuestas, esto huele a ‘cacao’. Faltó papel.