Respuesta a Don Eduardo Vergara Ramos

El 26 de enero del 2019, leí el comentario del distinguido caballero, en la sección Cartas al Director. En estricto sentido de respeto la contesto pues estuve cerca del comandante Luis Hernández en esos días.

En los años que menciona el Sr Vergara, quien escribe la nota, yo era el prefecto de Pichincha. Acudimos al lugar del conflicto con todos los ingenieros de vías y diseño vial del HCPP más toda la maquinaria pesada completa para hacer en tiempo record el camino que va a la cordillera del Cóndor. Estuve por lo tanto en Patuca por tres semanas. Me puse a las órdenes del Coronel Luis Hernández con quien coordinamos todas las acciones necesarias de construcción y obviamente todos los procesos de seguridad. El día que Ud. menciona y otros más, tuve el privilegio de viajar con él en el helicóptero que partía de Patuca a Tiwintza con el Coronel Hernández. Ese específico día ingresamos como a las 2 de la tarde con tropas de relevo. Hicimos más de 3 horas en llegar pues por el sector volaban aviones peruanos y teníamos que aterrizar cada cierto tiempo para evadirlos. Llegamos a Tiwintza como a las 5 pm. Iniciaron los bombardeos. Los relevos no pudieron hacerse de inmediato pues el Coronel, con quien permanecí casi todo el tiempo, prefirió reforzar el lugar con más hombres, pese al cansancio que tenían el grupo que debía regresar. Al desembarcar corrimos todos en dirección a las trincheras. Luego de como una media hora, el coronel salió del lugar en el que estábamos para ir de trinchera en trinchera arengando a sus hombres para no ceder un instante en el amor a la patria (me enteré luego de llegar a Patuca la razón por la que decidió levantar la moral de las tropas.) Cruzaba el único claro en medio de la selva arriesgando su vida para lograr su cometido. Lo vi con mis propios ojos, pese al espanto indescriptible que viví.



Regresamos casi a las 8:30 pm. En el helicóptero regreso uno de los soldados que debía reemplazar. Al llegar a Patuca el Coronel se percató de este soldado que no se quedó y de inmediato retorno al frente de batalla a dejarlo. Todos los militares que allá defendieron la patria al igual que los desconocidos, como los empleados del HCPP, no pueden ser puestos en duda.