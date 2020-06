Por respeto a la verdad histórica

LEA TAMBIÉN

Le ha molestado a un señor Molina que un caballero afirmara que el Gobierno de Rodrigo Borja fue de absoluta honestidad y, en su vano intento de refutarlo, se inventa supuestos negociados.

Primer fruto de su calenturienta imaginación es la supuesta importación de 350 toneladas de acero por la que dizque fue destituido el ministro de Educación. Lo que hubo fue el intento de comprar con sobreprecio unas planchas de acero para techar escuelas, acto que fue denunciado por el propio ministro Alfredo Vera, ¡que destituyó ipso facto al funcionario que lo intentaba!, sin que ni siquiera se llegara a adquirir tales planchas (no toneladas).



De igual ralea es el resto de las acusaciones que, en forma vaga y maliciosa, hila el individuo. Se atreve incluso a decir que las locomotoras francesas no se pudieron operar, cuando es notorio que funcionan hasta estos días. La más peregrina “prueba” de la deshonestidad es que el Congreso destituyó a 8 ministros, cuando al país le consta que su censura (y no de 8 sino de 12) no se debió a falta alguna de honestidad sino al canibalismo de la política ecuatoriana.



La honradez del gobierno de Borja fue y es reconocida hasta por sus rivales políticos.