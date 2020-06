Por respeto a la verdad histórica

LEA TAMBIÉN

Se expresa en esta sección, el viernes 19 de junio 2020, que el gobierno de Borja fue de absoluta honestidad y honradez.

Los que pasamos de los setenta y cinco y más años, no nos olvidamos entre otros: de la fraudulenta importación de 350 toneladas de acero para las cubiertas de escuelas, realizada por el entonces Ministro de Educación y que mereció la censura y destitución del funcionario por el Congreso Nacional. Así mismo, se cometió fraude en el financiamiento del trasvase Daule, siendo destituido el ministro. Se importó nueve locomotoras desde Francia, que nunca pudieron operar. La campaña de alfabetización fue costosísima y de mucha publicidad, pero muy poco efectiva, y un largo etc.



Ocho ministros del Gobierno del señor Rodrigo Borja fueron censurados y destituidos por el Congreso Nacional: Energía, Finanzas, Educación, Transporte y Comunicaciones, etc.



La ciudadanía le negó la reelección porque no logró cumplir con los cambios prometidos en campaña (para mi criterio la mayor estafa que un político puede hacer al pueblo), y perdió las siguientes candidaturas.



Muchos de los líderes de la ID se cobijaron con la bandera de la 35 y Rafael Correa, reciclando la partidocracia corrupta, los premió ya sea como ministros, presidencia del IESS, o embajadores.