LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Creo no equivocarme al decir que a un enorme sector de la hinchada de Liga no nos cayó bien la noticia de la renovación del contrato de Pablo Repetto. Y no es que no sea un buen DT, independientemente de su desafortunada declaración antes del partido final en Manta (“no ensayamos pénales”, ingenua porque si no lo hizo, por lo menos no lo declare), no tiene el estilo de los equipos que han hecho legendaria a LDU. Lo malo es su tozudez: antes de lesionarse, su titular inamovible era Adolfo Muñoz, un jugador que de 7 pases que daba en un partido 5 eran errados; de 3 oportunidades de gol, todas las fallaba, marcó un solo gol y dio una sola asistencia en todo el 2019. Me gustaría saber quién es el representante del Sr. Muñoz, para felicitarlo por su capacidad de convencerlo a Repetto.

Esto no es personal contra un jugador joven, activo y con una buena actitud, cualidades positivas pero insuficientes para jugar en un equipo como LDU. Lo pernicioso es la testarudez del Sr. Repetto. Por eso, en estos tiempos de ventas y contrataciones, Sr. Paz y señores dirigentes, hagan cualquier cosa, pero por favor, véndanlo a Muñoz.