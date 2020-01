Repavimentación y tráfico

LEA TAMBIÉN

Desplazarse en la capital se ha vuelto algo caótico. Al parecer la gestión del alcalde Jorge Yunda se ha visto pobre. Pobre en cuanto a acciones que ayuden y mejoren la movilidad. Si bien se ve leves rasgos de mejorarla, no todo pinta bien. Habrá algunos que dirán que la repavimentación es el primer peldaño para una mejor movilidad, sin embargo, las calles se saturan de carros, las grandes avenidas no dan abasto, y la restricción vehicular (Hoy No Circula) no ayuda como se esperaba ya que la gente no ha dejado de comprar un segundo o un tercer auto para movilizarse ante la medida.

Los semáforos son otra gran traba para que el tránsito fluya de manera uniforme y constante. Escuchamos en la radio o en la televisión que los semáforos son “inteligentes” pero en la práctica no es nada cierto. También hay que hablar de los Agentes Metropolitanos de Tránsito que asumen el rol de los semáforos en las intersecciones y generan más tráfico del que ya existe. Tampoco hay como dejar de lado los buses y taxis que se creen dueños de la vía por ser transporte público, no respetan las paradas, pelean con los conductores, circulan a exceso de velocidad, y hablan por teléfono mientras conducen.



Pero si bien existen tantas complicaciones, debemos ver las soluciones. Se debe reducir la cantidad de giros que se pueden hacer en los semáforos, además de calibrarlos según la carga vehicular de cada intersección. Otro problema en la movilidad son los autos y maquinaria pesada que circulan por las principales arterias viales y generan tráfico por su volumen de carga.



Por otro lado, el Municipio de Quito debería tener una política de vialidad en la que se supriman los redondeles y se empiece a construir pasos elevados o deprimidos que ayuden a la fluidez de los automotores. También se debe tener una política para municipalizar el transporte público y así tener un verdadero control de los corredores viales y sus frecuencias.