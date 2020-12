Repavimentación de la Avenida González Suárez

González Suárez y calle de parches y remiendos. Cuando hace un año repavimentaron la avenida 12 de Octubre en el programa de repavimentación del alcalde Yunda la lógica indica que seguirían con la Avenida González Suárez, pero no, repavimentaron la Av. Coruña. algo también necesario y al realizar la señalización también pintaron el redondel Churchill y el cruce en la González Suárez y Mena Caamaño, pero solo el carril occidental y no ambos lados de la vía. Es algo inverosímil, ya que no lo hicieron con el resto de la avenida de alta circulación de vehículos y peatones. Ahorra la remiendan cuando hacer lo propio sería lo que hacen en la Almagro, República y área circundante donde ahí están preparado la calle para el soterramiento de cables, algo necesario en la González Suárez también. Felizmente están trabajando desde las 6:30 am en sábado. Nunca se implementó propiamente y de acuerdo a lo socializado por parte de las autoridades del IMQ el plan para convertirla realmente en zona 30 K.